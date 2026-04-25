Terremoto nel calcio | il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode

Un'indagine coinvolge il designatore degli arbitri di serie A e B per un’accusa di frode sportiva. L’indagato è stato chiamato a rispondere di presunti illeciti legati alla gestione delle designazioni arbitrali. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio, con l’autorità giudiziaria che ha avviato verifiche su eventuali irregolarità. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti nel settore sportivo.

AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘ concorso in frode sportiva ’. Venerdì sera, a quanto apprende l’ AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. Rocchi è " sereno e va avanti ": così riferivano ambienti vicini all'ex arbitro internazionale che però nella serata di sabato 25 aprile ha deciso di autosospendersi dal ruolo di responsabile della Can.🔗 Leggi su Agi.it

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TERREMOTO AIA: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva!

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Tgr Rai Lombardia. . Terremoto nel mondo del calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato a Milano. L’ipotesi è di concorso in frode sportiva. Servizio di Maxia Zandonai https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/04/terre - facebook.com facebook

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