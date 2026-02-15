Serie A | Rocchi denuncia pressioni sugli arbitri e ammette l’errore VAR su Kalulu-Bastoni

Gianluca Rocchi ha denunciato le pressioni che gli arbitri subiscono e ha ammesso di aver commesso un errore nel VAR durante la partita tra Inter e Juventus, in cui Federico Kalulu è stato espulso ingiustamente. Rocchi ha spiegato che alcuni tentano di mettere sotto pressione le decisioni degli arbitri per influenzare i risultati, e questo episodio ha portato a un errore evidente nella valutazione del cartellino rosso.

Rocchi rompe il silenzio: “Arbitri sotto pressione, qualcuno vuole fregarci”. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha espresso profondo rammarico per l’errore di valutazione che ha portato all’espulsione di Federico Kalulu durante il match di Serie A tra Inter e Juventus. Ma la sua denuncia va oltre l’episodio specifico, sollevando dubbi inquietanti su possibili pressioni esterne e tentativi di influenzare le decisioni arbitrali nel campionato italiano. L’errore di La Penna e le ombre sul Var. L’ammissione di errore da parte di Rocchi si concentra sull’espulsione di Kalulu, avvenuta a seguito di una simulazione del giocatore dell’Inter, Alessandro Bastoni.🔗 Leggi su Ameve.eu Rocchi ammette l’errore su Kalulu: «Decisione chiaramente errata. E c’è stata una simulazione» Pierluigi Rocchi ha riconosciuto di aver commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, quando ha deciso di espellere Pierre Kalulu. Inter-Juventus, Rocchi (Aia): “Kalulu-Bastoni? Chiaro errore di La Penna, ma c’è chi vuole fregarci” Gianluca Rocchi, responsabile dell’Aia, ha detto che l’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente nel caso di Kalulu e Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato qualcuno di voler mettere in cattiva luce gli arbitri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Violenta reazione della Juventus agli errori arbitrali subiti, si chiedono le dimissioni di Rocchi; Inter-Juventus, post-partita acceso: la forte denuncia di Chiellini e Comolli, la difesa di Chivu. Rocchi prende posizione sul rosso a Kalulu e dà una stoccata a Bastoni: Decisione sbagliata ma cercano tutti di fregarci...Non si placano le polemiche sull'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia tra Inter e Juve, arrivata dopo un grave errore dell'arbitro La Penna. La seconda ammonizione per il fallo su Bastoni, con il d ... msn.com Inter-Juventus, Rocchi (Aia): Kalulu-Bastoni? Chiaro errore di La Penna, ma c’è chi vuole fregarciPierre Kalulu e Alessandro Bastoni (Photo by Spada/LaPresse) L’Aia e il designatore Gianluca Rocchi ... msn.com Kalulu-Bastoni, le parole di Rocchi https://mdst.it/46C6woM #SportMediaset facebook "Medaglia d'oro di volo", L'Equipe 'sfotte' Bastoni dopo espulsione di Kalulu in Inter-Juve x.com