Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore CAN | terremoto nel calcio italiano dopo l’indagine della Procura
Un dirigente del calcio italiano ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore della CAN, in seguito alle indagini della Procura che hanno coinvolto l’associazione arbitrale. La scelta è stata presa per tutelare l’organizzazione e garantire un’assenza di conseguenze sulla sua attività. La decisione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sulle accuse di frode sportiva che riguardano l’ambiente calcistico.
di Lorenzo Vezzaro Rocchi: la decisione immediata del responsabile degli arbitri per tutelare l’AIA in seguito alle accuse di frode sportiva. Un vero e proprio terremoto scuote il calcio italiano e l’intero settore arbitrale a seguito della clamorosa notizia riguardante l’indagine della Procura di Milano. Attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata all’ ANSA, è arrivato l’annuncio relativo a Rocchi, il quale ha deciso di fare un passo indietro immediato dal suo ruolo di responsabile della CAN. La decisione è maturata per garantire la massima serenità operativa ai direttori di gara in un momento così delicato, segnato dall’accusa di concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Internews24.com
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