Un dirigente del calcio italiano ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore della CAN, in seguito alle indagini della Procura che hanno coinvolto l’associazione arbitrale. La scelta è stata presa per tutelare l’organizzazione e garantire un’assenza di conseguenze sulla sua attività. La decisione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sulle accuse di frode sportiva che riguardano l’ambiente calcistico.

di Lorenzo Vezzaro Rocchi: la decisione immediata del responsabile degli arbitri per tutelare l’AIA in seguito alle accuse di frode sportiva. Un vero e proprio terremoto scuote il calcio italiano e l’intero settore arbitrale a seguito della clamorosa notizia riguardante l’indagine della Procura di Milano. Attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata all’ ANSA, è arrivato l’annuncio relativo a Rocchi, il quale ha deciso di fare un passo indietro immediato dal suo ruolo di responsabile della CAN. La decisione è maturata per garantire la massima serenità operativa ai direttori di gara in un momento così delicato, segnato dall’accusa di concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore CAN: terremoto nel calcio italiano dopo l’indagine della Procura

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