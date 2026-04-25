Terremoto AIA nuove clamorose rivelazioni | riguardano una top di Serie A!

Nelle ultime ore si sono susseguite nuove rivelazioni che coinvolgono una giocatrice di Serie A. Le indagini in corso nel calcio italiano hanno portato a un forte rallentamento delle attività e a numerose verifiche. Al centro delle attenzioni c’è il designatore degli arbitri, coinvolto in un’indagine che sta scuotendo l’intero mondo del calcio nazionale. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata, mentre le autorità continuano le verifiche.

Sta succedendo di tutto nelle ultime ore nel calcio italiano. Un vero e proprio terremoto che sta riguardando tutto il calcio italiano e che in primo piano ha per indagato il designatore dell’AIA Gianluca Rocchi. Adesso però arrivano nuove rivelazione che sconvolgono e che riguardano in particolar modo l’Inter, come riporta l’Agi. Serie A, designazione ‘gradite’ all’Inter: l’accusa. Nell’inchiesta della Procura di Milano ci sarebbero tre capi d’imputazione nell’inchiesta che riguarda il direttore degli arbitri Rocchi. Uno di questi è che ‘ il designatore combinava la designazione del direttore di gara per Bologna-Inter, 20 aprile 2025, nella persona di Andrea Colombo, arbitro gradito alla squadra ospite, l’Inter ‘, impegnata nella corsa scudetto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Terremoto AIA, nuove clamorose rivelazioni: riguardano una top di Serie A! Notizie correlate Leggi anche: “Clamorose rivelazioni”. Garlasco, cosa salta fuori da Lovati Massimo Lovati promette clamorose rivelazioni a Lo Stato delle CoseRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...