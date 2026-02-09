Massimo Lovati promette clamorose rivelazioni a Lo Stato delle Cose

Questa sera, su Rai 3, torna Massimo Giletti con un nuovo episodio di Lo Stato delle Cose. Il conduttore promette rivelazioni sorprendenti e nuovi dettagli su temi caldi. L’appuntamento è alle 21:15, e i telespettatori sono già pronti a scoprire cosa ha preparato questa volta.

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 9 febbraio, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 9 febbraio 2026. Giletti propone una nuova pagina sul delitto di Garlasco: protagonista lo storico avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che promette clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti dietro l’omicidio di Chiara Poggi. In studio anche l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi; Umberto Brindani, direttore di Gente; e Luciano Garofano, ex comandante dei Ris. In apertura presente anche Michele Santoro, che come di consueto commenterà i fatti della politica nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Massimo Lovati promette clamorose rivelazioni a Lo Stato delle Cose Approfondimenti su Massimo Giletti Lo Stato delle Cose, stasera la verità di Massimo Lovati Lo Stato delle Cose, focus su Garlasco con Massimo Lovati e Antonio De Rensis Stato delle Cose, con Massimo Lovati e Antonio De Rensis, analizza questioni di attualità e problemi sociali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Massimo Giletti Argomenti discussi: Garlasco e Crans Montana a Lo Stato delle Cose. Garlasco, da Lovati clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti/ Chi c’è dietro omicidio di Chiara?Delitto di Garlasco, Lovati a Lo Stato delle Cose per fare delle clamorose rivelazioni sull'omicidio di Chiara Poggi e presunti sicari e mandanti ... ilsussidiario.net Garlasco in Tv, da Giletti sbarca Massimo Lovati: clamorose rivelazioni sui sicari di Chiara PoggiA Lo Stato delle Cose spazio anche alla strage di Crans Montana e all'omicidio di Fabrizio Piscitelli: tutte le anticipazioni di stasera. libero.it L’ex difensore di Andrea Sempio, l’avvocato Massimo Lovati, viene rinviato a giudizio per diffamazione aggravata contro gli avvocati dello studio Giarda, ex difensori di Alberto Stasi. E intanto annuncia di voler raccontare in aula tutti i retroscena del caso Garla facebook "Operazione investigativa occulta" Parla Massimo Lovati in diretta a #Mattino5 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.