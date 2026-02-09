clamorose rivelazioni garlasco cosa salta fuori da lovati

Stasera a Garlasco torna l’attenzione sui misteri irrisolti legati al caso Lovati. La trasmissione televisiva mette in primo piano nuove rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle indagini. La puntata si preannuncia intensa, con dettagli sorprendenti che stanno facendo discutere tutto il paese.

. Stasera il racconto televisivo dell’attualità torna a intrecciarsi con i grandi casi irrisolti che continuano a interrogare l’opinione pubblica. In prima serata, il ritmo è quello dell’inchiesta che non si accontenta delle versioni cristallizzate, ma prova a rimettere in fila fatti, documenti e voci, seguendo piste che restano controverse e ancora discusse. Leggi anche: “Lui al posto suo”. Sanremo, chi sostituisce Pucci: nome grosso Lo Stato delle Cose e il caso Garlasco al centro della puntata. Lunedì 9 febbraio 2026, “Lo Stato delle Cose” torna su Rai 3 alle 21:20 con Massimo Giletti, confermando una formula che alterna approfondimento giornalistico e confronto sull’attualità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il caso di Garlasco torna a suscitare interesse con il rilancio delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007.

Delitto Garlasco: cosa lega Fabrizio Corona all'Avvocato Lovati - FarWest 17/10/2025

