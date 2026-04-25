Terracina climatizzatori rubati in auto | denunciato un uomo Controlli intensificati a Fondi

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Terracina con l’accusa di aver rubato dei climatizzatori da un’auto. I controlli sono stati rafforzati nella zona di Fondi, dove sono state intensificate le verifiche nelle ultime settimane. La denuncia è avvenuta il 25 aprile 2026, dopo un intervento delle forze dell’ordine che ha portato all’identificazione dell’uomo coinvolto nel furto.

Terracina, 25 aprile 2026 – Un uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Terracina perché ritenuto responsabile di un furto ai danni di un supermercato della zona. Durante un controllo del territorio, gli agenti della volante del Commissariato di P.S. di Terracina hanno notato tre persone a bordo di un’auto in un parcheggio cittadino. Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato di allontanarsi con atteggiamento sospetto. Fermati per un controllo, gli occupanti del veicolo sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia. Il loro atteggiamento reticente, e il rifiuto iniziale di consentire l’ispezione del bagagliaio, hanno spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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