Terracina trovato con due coltelli in auto | denunciato

I carabinieri di Terracina hanno fermato un uomo di 48 anni che è stato trovato in possesso di due coltelli all’interno della sua auto. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando i militari hanno effettuato il controllo.

Terracina, 18 marzo 2026 – Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Terracina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo 48enne del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico i Carabinieri, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato alla guida di un’autovettura intestata a terzi. A seguito di perquisizione personale e veicolare, lo stesso veniva trovato in possesso di due coltelli e di un attrezzo multiuso. Il predetto materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati In auto con due coltelli: denunciato dai carabinieri un 34enneSotto il tappetino poggia piedi lato conducente sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, lunghi circa 15 centimetri, del cui possesso l’uomo... Leggi anche: In stato confusionale con due coltelli in mano di fronte un'abitazione: denunciato Contenuti e approfondimenti su Terracina trovato con due coltelli in... Temi più discussi: Incidente ad Aprilia, due morti: chiusa carreggiata sulla Pontina; Terracina, auto con targhe rubate: due persone denunciate dai Carabinieri; Piergiorgio Alla, il panificatore autodidatta di Terracina che ha conquistato Bologna; Rifiuti abbandonati: cumuli di plastiche, elettrodomestici e materassi. Terracina, trovato con due coltelli in auto: denunciatoTerracina, 18 marzo 2026 – Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Terracina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo 48enne del posto, già noto alle ... ilfaroonline.it Terracina, fermati con auto e targhe rubate: due denunciati per riciclaggioDue uomini residenti nel Napoletano sono stati denunciati dai Carabinieri di Terracina per riciclaggio dopo un controllo su strada che ha portato al sequestro di un veicolo con targhe rubate ... latinaquotidiano.it Sei di Terracina se.. . Siete mai stati all'asta del pesce Questo rituale si ripete ogni pomeriggio al rientro delle paranze. Oggi abbiamo assistito a quella della Cooperativa La Sirena. Grazie a Sabrina Rossi per i contributi video. - facebook.com facebook