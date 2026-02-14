Terni il Maestro Emanuele Stracchi al Gazzoli | Un viaggio tra emozioni rivoluzioni ed immagini

Emanuele Stracchi, il Maestro di Terni, ha portato il suo talento al teatro Gazzoli, attirando un pubblico curioso di scoprire le sue interpretazioni. La serata si è trasformata in un percorso tra emozioni e immagini, con il maestro che ha scelto di esplorare il rapporto tra suono e rivoluzione culturale. Durante il concerto, le luci si sono abbassate e le note hanno riempito la sala, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

La location di palazzo Gazzoli ospita 'Anatomia del Suono' ossia un ciclo di concerti pensato per accompagnare il pubblico dentro l'essenza della musica, esplorandone linguaggi, trasformazioni e visioni estetiche attraverso epoche e stili differenti. In un percorso guidato al pianoforte dal Maestro Emanuele Stracchi. Il prossimo 18 febbraio (dalle 17:30 alle 18:30) spazio a 'Il Romanticismo: la soggettività in musica'. Con Schubert, Chopin, Schumann e Brahms la musica diventa espressione dell'interiorità e dell'emozione individuale. Espansione armonica, libertà agogica e centralità del pianoforte segnano una stagione di intensa forza espressiva.