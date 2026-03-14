Nuova attività a Terni | Cuba ‘dentro’ un calzone fritto Il nostro street food tra tradizione ed esoticità

A Terni è stata aperta una nuova attività chiamata Streat, situata nel quartiere di San Giovanni lungo la via principale. Il locale propone uno street food originale, con un calzone fritto ripieno di cubano, mescolando elementi di tradizione e sapori esotici. L’apertura è avvenuta pochi giorni fa, portando una novità nel panorama gastronomico locale.

Due mondi apparentemente distanti che hanno portato ad una convergenza di natura culinaria. Il progetto di Camilla e Dianelys Gonzalez Un’idea nata quasi per caso, caldeggiata nel corso del tempo e diventata un progetto concreto. Il quartiere di San Giovanni (basso) ospita da qualche giorno una nuova attività denominata Streat, lungo la via principale. Ad inaugurare il locale dedito alla ristorazione con particolare predilezione per lo ‘Street food’ le imprenditrici Camilla e Dianelys Gonzalez, detta ‘Diana’. Hanno infatti deciso di unire le forze per dare vita ad una proposta gastronomica originale che incontra tradizione ed esoticità. Alla redazione di www. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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