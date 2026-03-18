Colleferro Ragazza 23enne di Labico con due compari aggredisce un 22enne e una 19enne di Fiuggi Denunciata dai Carabinieri In via di identificazione i complici

Una ragazza di 23 anni di Labico, accompagnata da due persone, ha aggredito un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 19 di Fiuggi. L’episodio è avvenuto a Colleferro, dove i Carabinieri hanno avviato un’indagine. Dopo aver raccolto elementi, i militari hanno denunciato la giovane e stanno cercando di identificare i suoi complici. La vicenda si è svolta nella zona cittadina.

Nel dettaglio, i fatti risalgono alla notte del 16 Gennaio scorso in Largo Santa Caterina, nel cuore della zona della “movida” colleferrina. La successiva e complessa fase investigativa è stata assunta e portata a termine dai colleghi della Stazione Carabinieri di Colleferro. Per la giovane denunciata e per i due complici in via di identificazione, l’Arma richiederà l’emissione del Daspo Urbano, misura finalizzata a prevenire ulteriori condotte violente. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Ragazza 23enne di Labico con due “compari” aggredisce un 22enne e una 19enne di Fiuggi. Denunciata dai Carabinieri. In via di identificazione i complici Articoli correlati Colleferro. Giovane aggredito da un gruppo di ragazzi mentre tenta di difendere la ragazza che era con lui. I Carabinieri indagano in collaborazione con i colleghi di FiuggiCronache Cittadine COLLEFERRO FIUGGI – Nella tarda serata di Giovedì 15 Gennaio, nell’area a ridosso della movida, un giovane è stato L'articolo... Molesta una ragazza disabile sul treno, fermato dai viaggiatori e arrestato dai carabinieriI Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato un 39enne tunisino accusato di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio...