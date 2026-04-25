Terni istituzioni associazioni e cittadini insieme per celebrare la Liberazione | Onore a chi scelse la libertà contro l' oppressione

A Terni, il 25 aprile, è stata organizzata una giornata di commemorazione con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini. La manifestazione è stata dedicata alla memoria della Liberazione e ai valori che essa rappresenta. Le celebrazioni si sono svolte in diverse occasioni durante la mattina, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione collettiva.

Le celebrazioni del 25 aprile a Terni hanno riunito istituzioni, associazioni e cittadini in una mattinata dedicata alla memoria e ai valori della Liberazione. Il programma si è aperto nella sala consiliare di Palazzo Spada, per poi proseguire con il corteo e la deposizione delle corone.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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