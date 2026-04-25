Disabilità istituzioni e associazioni insieme

A Città di Castello è stato avviato un progetto che ha coinvolto 42 soggetti tra enti pubblici e associazioni del terzo settore. L’obiettivo è stato quello di riorganizzare il sistema di assistenza territoriale dedicato alle persone con disabilità. L'iniziativa si è svolta con la collaborazione di diverse realtà che operano nel settore, con l’intento di migliorare i servizi e le modalità di supporto alle persone interessate.

CITTÀ DI CASTELLO - Un progetto innovativo che ha coinvolto 42 soggetti, tra istituzioni pubbliche e associazioni del terzo settore, per riscrivere il sistema di assistenza territoriale. Al centro dell’attenzione le politiche per le persone con disabilità, con un approfondimento specifico sui disturbi del neuro-sviluppo e sulle necessità delle famiglie. L’idea è creare una rete di protezione che accompagni i cittadini più fragili in ogni fase della crescita e nei momenti di passaggio più delicati. Il coinvolgimento diretto delle famiglie e delle associazioni ha permesso di mappare il territorio in modo puntuale, evitando sprechi e sovrapposizioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Percorsi di dignità e inclusione: costruire futuro insieme

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