Memoria ciclismo e concerti Ecco gli eventi per la Liberazione | La voce di chi scelse la Resistenza

A Castel San Pietro, si svolgono diverse iniziative per ricordare la Liberazione, con eventi che spaziano dalla memoria storica alle attività culturali. Nel programma figurano incontri dedicati alle testimonianze di chi ha scelto la Resistenza, momenti di musica e spettacoli, tra cui un concerto e una pedalata ciclistica. La giornata si conclude con un evento che ripercorre le vicende legate alla Liberazione attraverso vari mezzi e forme di espressione.

Castel San Pietro si ferma per celebrare l’ Anniversario della Liberazione. Il programma stilato dal Comune per questa giornata e per quella di domani è denso di appuntamenti all’insegna della memoria, della condivisione e della riflessione civile. Le celebrazioni inizieranno già alle prime luci dell’alba, dalle 7, con il raduno ciclistico della Liberazione al parcheggio dell’Ospedale, a testimoniare come lo sport possa farsi veicolo di valori condivisi. Il protocollo istituzionale entrerà poi nel vivo alle 9 con l’alzabandiera nella sede del Gruppo Alpini in via Cova, seguito alle 9.30 dalla deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti nel cimitero di via Viara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memoria, ciclismo e concerti. Ecco gli eventi per la Liberazione: "La voce di chi scelse la Resistenza" Notizie correlate Avigliana ricorda la Resistenza: tutti gli eventi per l'81° anniversario della LiberazioneAvigliana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un palinsesto che unisce il rigore della memoria storica alla vivacità... Leggi anche: Spilamberto celebra la Liberazione, un weekend tra memoria, donne e Resistenza Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Memoria, ciclismo e concerti. Ecco gli eventi per la Liberazione: La voce di chi scelse la Resistenza; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 24, 25 e 26 aprile; Il tour Reduci. Cisco in concerto a Serravalle. TRA MEMORIA E RICORDI, AVASINIS PRIMA E DOPO IL TERREMOTO NEI VIDEO INEDITI IN SUPER8. L'EVENTO https://www.friulioggi.it/trasaghis/video-terremoto-avasinis-incontro-24-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook Si perdiese la memoria... @AngelySaras x.com