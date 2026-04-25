Terni incidente nella notte | Alfa Romeo Giulia contro auto in sosta e un albero

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, una Alfa Romeo Giulia ha perso il controllo mentre veniva inseguita dalle forze dell’ordine lungo via Mazzini a Terni. L’auto ha poi urtato un veicolo in sosta e un albero, causando danni e feriti. Alla guida si trovava un giovane di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.