Terni incidente nella notte | Alfa Romeo Giulia contro auto in sosta e un albero
Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, una Alfa Romeo Giulia ha perso il controllo mentre veniva inseguita dalle forze dell’ordine lungo via Mazzini a Terni. L’auto ha poi urtato un veicolo in sosta e un albero, causando danni e feriti. Alla guida si trovava un giovane di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Si è conclusa con un incidente a Terni la corsa di una storica Alfa Romeo Giulia. Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, l’auto, guidata da un 24enne, ha perso il controllo al termine di un inseguimento con le Forze dell’Ordine, terminato lungo via Mazzini. La vettura si è schiantata.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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