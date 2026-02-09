Buccino Alfa Romeo contro un muro | due feriti in incidente stradale sotto la pioggia Indagini in corso sulle cause

Questa sera a Buccino un incidente ha coinvolto un’Alfa Romeo, che ha finito contro un muro sotto la pioggia. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo.

Un incidente stradale ha coinvolto un'automobile a Buccino, in provincia di Salerno, nella serata di oggi, domenica 8 febbraio 2026. Un'Alfa Romeo Giulietta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo contro un muro in contrada Carmine, provocando il ferimento di due persone a bordo. L'evento, avvenuto in una giornata caratterizzata da pioggia e venti di scirocco a 5.4 nodi, ha immediatamente mobilitato le squadre di soccorso. I sanitari del Vopi, chiamati ad intervenire, hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell'incidente. La loro prontezza è stata fondamentale per stabilizzare le condizioni delle persone coinvolte, prima del trasporto d'urgenza verso l'ospedale di Oliveto Citra.

