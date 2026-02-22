Si schianta con un’auto in Val Cavargna poi scappa nella notte | rintracciato poco dopo positivo all’alcoltest

Un'auto si è schiantata in Val Cavargna e il conducente ha tentato di fuggire, dopo aver perso il controllo sulla Sp10 a San Bartolomeo Val Cavargna. La polizia ha rintracciato il veicolo poco dopo e ha sottoposto il conducente all’alcoltest, risultando positivo. L’uomo è stato immediatamente denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Le autorità continuano le verifiche sulla dinamica dell’incidente e sull’identità del conducente.

In Val Cavargna un incidente stradale si è trasformato in una fuga e, poco dopo, in una denuncia. I fatti risalgono alla notte del 21 febbraio 2026, lungo la Sp10 a San Bartolomeo Val Cavargna. Secondo quanto ricostruito, un giovane del 1997, residente in zona, alla guida di una Bmw Serie 1, avrebbe provocato uno scontro con un’Audi A3 condotta da un ragazzo comasco classe 2005. Dopo l’impatto, invece di fermarsi per prestare soccorso e chiarire l’accaduto, si sarebbe allontanato nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Menaggio, che hanno avviato subito gli accertamenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Si schianta contro un'auto in sosta e poi scappa, rintracciato dai vigiliL'uomo al volante di un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro un'auto parcheggiata, quindi è fuggito senza fermarsi.

