Tensione nella notte principio di incendio in un supermercato a Torrione

Nella notte, nel quartiere Torrione di Salerno, si è diffusa paura tra i residenti a causa di un principio di incendio all’interno di un supermercato in via Posidonia. L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Paura intorno alla mezzanotte nel quartiere Torrione, a Salerno, dove si è verificato un principio di incendio all’interno di un supermercato situato in via Posidonia. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, giunti sul posto con una squadra operativa che.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Piazza Goldoni, luci blu nella notte per un principio di rissa Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lite per gelosia davanti ai figli: lui se ne va, lei (ubriaca) dà fuoco ai suoi vestiti - BresciaToday; Aerei, la tensione rimane dopo il cessate il fuoco; Traliccio spostato da frana: cavo dell'alta tensione si spezza e innesca un incendio. Blackout e intervento dei Vigili del fuoco; Violenza sulla convivente a Castellaneta: arrestato un 42enne nella notte. Grande Fratello Vip, cresce la tensione tra Ibiza Altea e Blu Barbara: nuovo scontro nella notteTensione alta tra Ibiza Altea e Blu Barbara nella casa del Grande Fratello Vip, volano stracci tra le due concorrenti nella notte. Continuano le tensioni tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia. Nella ... comingsoon.it Incendio nella notte all’Hotel Maxim: momenti di forte tensione per le alte fiamme durante l'evacuazione turisti e studentiVERONA - È stata una lunga notte quella appena trascorsa per 124 persone, turisti, studenti e lavoratori che sono dovuti evacuare dalle proprie stanze nella serata di martedì, dopo l'incendio che si è ... ilgazzettino.it [#seriec]UN'ALTRA GIORNATA di tensione e colpi di scena in Umbria, poi arriva la decisione finale con ulteriore passaggio che ci sarà il 7 maggio facebook Hormuz riapre, progressi nei colloqui Usa-Iran mentre resta la tensione in Medio Oriente - News x.com