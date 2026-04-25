Terna sottoscritto accordo con Di Foggia rinuncia a indennità come dg

Terna ha annunciato di aver stipulato un accordo con il suo amministratore delegato e direttore generale, Giuseppina Di Foggia. Nell’ambito di questa intesa, l’amministratore delegato rinuncia a ricevere un’indennità. La società ha comunicato questa decisione senza specificare ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle motivazioni alla base della rinuncia. L’annuncio è stato diffuso attraverso una nota ufficiale.

Terna rende noto che, in data odierna, l'amministratore delegato e direttore generale Giuseppina Di Foggia, "ha sottoscritto un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con effetto dal 5 maggio 2026, preso atto che non risulta inclusa in alcuna lista per la nomina del prossimo cda". La notizia era stata già diffusa da Terna con comunicato dello scorso 21 aprile. Di Foggia riceverà invece, per la carica di ad, un trattamento di fine mandato pari a 108.750 euro lordi. Nell'accordo è stata prevista, "subordinatamente alla nomina a presidente del consiglio di amministrazione di Eni, la rinuncia di Di Foggia all'indennità integrativa di fine rapporto spettante per la posizione di direttore generale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terna, sottoscritto accordo con Di Foggia, rinuncia a indennità come dg Notizie correlate Terna, Di Foggia rinuncia a indennità fine rapportoTerna rende noto che l'amministratrice delegata uscente Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo... Terna, Di Foggia rinuncia alla buonuscita per passare a EniAlla fine l’ad uscente si è piegata all’aut aut della premier: o l’indennità da 7,3 milioni o la presidenza del Cane a sei zampe. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Titoli sotto la lente a Piazza Affari: Saipem, Moncler, Terna; Mercoledì gli ambasciatori dei 27 in Ue votano sul prestito a Kiev. Terna, sottoscritto accordo con Di Foggia, rinuncia a indennità come dgTerna rende noto che, in data odierna, l'amministratore delegato e direttore generale Giuseppina Di Foggia, ha sottoscritto un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e p ... ansa.it Terna: Di Foggia si dimette, rinuncia a indennità come dgUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Ecco la terna arbitrale designata per dirigere il match Costa d'Amalfi Agerola valevole per la 34° giornata del Campionato di Eccellenza | Girone B. Fischio di inizio domani pomeriggio alle 16:30 #ssdagerola #forzagerola - facebook.com facebook Di Foggia rinuncia alla buonuscita da Terna e può andare all’Eni: accordo raggiunto x.com