Terna Di Foggia rinuncia alla buonuscita per passare a Eni

Giuseppina Di Foggia ha deciso di rinunciare alla buonuscita da 7,3 milioni di euro di Terna per passare a Eni, dopo aver ricevuto un ordine diretto dalla premier. La sua scelta è arrivata in seguito a una comunicazione ufficiale, che ha portato alla sua uscita dall’azienda precedente. La decisione è stata resa pubblica nei giorni scorsi, chiudendo così la sua esperienza in Terna.

Alla fine l’ad uscente si è piegata all’aut aut della premier: o l’indennità da 7,3 milioni o la presidenza del Cane a sei zampe. Alla fine Giuseppina Di Foggia si è ‘arresa’. Dopo l’aut aut di Giorgia Meloni, l’ad uscente di Terna ha rinunciato alla buonuscita da 7,3 milioni di euro per poter traslocare in Eni. Lo ha reso noto martedì sera la società con un comunicato. «L’ing. Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato alla rinuncia dell’indennità di fine rapporto». Ulteriori comunicazioni saranno diffuse «al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Terna, Di Foggia rinuncia alla buonuscita per passare a Eni Notizie correlate Leggi anche: Terna, Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita di 7,3 milioni per andare all’Eni Terna, Di Foggia rinuncia alla buonuscita: cosa c'è dietro la sceltaTerna rende noto che l'amministratrice delegata uscente "Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terna, Di Foggia rinuncia a indennità di fine rapporto; Terna, Di Foggia rinuncia a indennità di fine rapporto; Terna, resa di Di Foggia, rinuncia alla buonuscita per poter andare all’Eni; Terna, Di Foggia rinuncia a indennità fine rapporto. Terna: Di Foggia rinuncia a indennità fine rapportoL’azienda diffonderà ulteriori comunicazioni al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance. borse.it A CEO da Terna, Giuseppina Di Foggia, está aberta a um acordo para dispensar indenizações.Sembra destinato a risolversi il caso Di Foggia che ieri sera ha manifestato disponibilità a rinunciare alla liquidazione da Terna in vista della nomina a presidente dell'Eni ... firstonline.info Terna: Di Foggia rinuncia a indennità fine rapporto. Società: 'Manager disponibile a sottoscrivere un accordo'. #ANSA x.com Terna: Di Foggia rinuncia a indennità fine rapporto. Società: 'Manager disponibile a sottoscrivere un accordo'. #ANSA - facebook.com facebook