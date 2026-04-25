Terna la ceo Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni in cambio della presidenza Eni

Oggi Terna ha annunciato che la CEO e direttrice generale ha rinunciato alla buonuscita di 7,3 milioni di euro in cambio della presidenza di Eni. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, che comporta un cambiamento nel ruolo di leadership, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa transizione. La notizia è stata pubblicata tramite comunicato ufficiale.

Terna rende noto che, in data odierna, l'ad e direttrice generale Giuseppina Di Foggia, "ha sottoscritto un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con effetto dal 5 maggio 2026, preso atto che non risulta inclusa in alcuna lista per la nomina del prossimo cda". La notizia era stata già diffusa da Terna con comunicato dello scorso 21 aprile. Di Foggia riceverà invece, per la carica di ad, un trattamento di fine mandato pari a 108.750 euro lordi. Nell'accordo è stata prevista, "subordinatamente alla nomina a presidente del consiglio di amministrazione di Eni, la rinuncia di Di Foggia all'indennità integrativa di fine rapporto spettante per la posizione di direttore generale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terna, la ceo Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni in cambio della presidenza Eni Notizie correlate Leggi anche: C’è la firma: Giuseppina Di Foggia sottoscrive l’accordo per la rinuncia alla buonuscita da Terna per la presidenza Eni Leggi anche: Terna, Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita di 7,3 milioni per andare all’Eni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terna, Giuseppina Di Foggia sceglie Eni e rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni; Di Foggia disponibile a trattare sulla rinuncia alla buonuscita (e per ora non si dimette); Chi è Giuseppina Di Foggia prossima presidente Eni che irrita Giorgia Meloni per la buonuscita da Terna; Buonuscita Terna, la CEO Giuseppina Di Foggia rinuncia a 7,3 milioni di euro: la svolta prima dell’ingresso in Eni. Terna, la ceo Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni in cambio della presidenza EniLa nota dell'azienda: Di Foggia rinuncerà all'indennità integrativa di fine rapporto spettante per la posizione di direttore generale. Per la carica di ad riceverà un trattamento di fine mandato pari ... ilgiornale.it C’è la firma: Giuseppina Di Foggia sottoscrive l’accordo per la rinuncia alla buonuscita da Terna per la presidenza EniLa manager vicina alle sorelle Meloni riceverà in ogni caso un trattamento di fine mandato pari a 108.750 euro per la carica di amministratore delegato ... ilfattoquotidiano.it Terna, risolto il contratto di Giuseppina Di Foggia. Rinuncia alla maxi indennità x.com Giuseppina di Foggia contro il governo, chi ha approvato il contratto con l'ad di Terna Nel caso della contesa fra Giuseppina di Foggia e il Governo relativamente alla liquidazione di 7,3 milioni di euro dopo solo tre anni di servizio nell’azienda Terna, c’è una - facebook.com facebook