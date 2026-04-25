C’è la firma | Giuseppina Di Foggia sottoscrive l’accordo per la rinuncia alla buonuscita da Terna per la presidenza Eni

Giuseppina Di Foggia ha firmato un accordo che prevede la rinuncia alla buonuscita da parte di Terna, in relazione alla sua posizione di presidente di Eni. L’amministratore ha sottoscritto formalmente i termini di questa uscita, che si configura come una scelta definitiva. La firma rappresenta il passaggio ufficiale dell’accordo tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulla durata o le condizioni specifiche dell’intesa.

Giuseppina Di Foggia formalizza gli accordi per l’uscita indolore da Terna. L’amministratore delegato e direttore generale del gestore della rete elettrica “ha sottoscritto un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con effetto dal 5 maggio 2026, preso atto che non risulta inclusa in alcuna lista per la nomina del prossimo cda”. Lo ha comunicato l’azienda confermando quanto anticipato il 21 aprile scorso. Di Foggia riceverà in ogni caso un trattamento di fine mandato pari a 108.750 euro per la carica di amministratore delegato....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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