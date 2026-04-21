Terna Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita di 7,3 milioni per andare all’Eni

Terna ha annunciato che l’amministratrice delegata uscente, Giuseppina Di Foggia, ha deciso di rinunciare alla buonuscita di 7,3 milioni di euro. La società ha reso noto che Di Foggia ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere un accordo per la rinuncia all’indennità di fine rapporto. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Terna senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta.

Alla fine arriva la rinuncia. Terna comunica che l’amministratrice delegata uscente, Giuseppina Di Foggia, «ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere un accordo per rinunciare all’indennità di fine rapporto ». L’azienda precisa che «seguiranno ulteriori comunicazioni una volta completate le procedure previste dalla normativa, nel pieno rispetto dei principi di corporate governance ». L’accordo per i 7,3 milioni di euro. Come riportato nei giorni scorsi da Open, la buonuscita dell’ad e direttrice generale di Terna Spa era stata fissata in un verbale del consiglio di amministrazione del 9 maggio 2023. Un documento di 36 pagine, in parte oscurato, da cui derivava la cifra di 7,3 milioni di euro che ha suscitato forti critiche trasversali nel mondo politico, inclusa la maggioranza di governo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Il Fatto: Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita da Terna prima di andare all’Eni. Il braccio di ferro con il governoGiuseppina Di Foggia, amministratrice delegata uscente di Terna, non fa sconti e la sua richiesta di una buonuscita da 7,3 milioni di euro sta... Chi è Giuseppina Di Foggia prossima presidente Eni che irrita Giorgia Meloni per la buonuscita da TernaGiuseppina Di Foggia è un ingegnere tecnico tra le manager più autorevoli d’Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dilemma Terna, Giuseppina Di Foggia vuole il bonus d’addio; L'irritazione di Meloni sul caso Di Foggia: l'ad di Terna non rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni. E rimanda l'addio; Il Fatto: Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita da Terna prima di andare all’Eni. Il braccio di ferro con il governo; Terna, nuovo cda a giorni sulla buonuscita da 7,3 milioni per Giuseppina Di Foggia. Terna, Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita di 7,3 milioni per andare all'EniAlla fine arriva la rinuncia. Terna comunica che l’amministratrice delegata uscente, Giuseppina Di Foggia, «ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere un accordo per rinunciare all’indennità di ... msn.com Di Foggia disponibile a trattare sulla rinuncia alla buonuscita (e per ora non si dimette)«Terna rende noto che l’ing. Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato alla rinuncia dell’indennità di fine rapporto. L’azienda diffonderà ... corriere.it Di per sé sarebbe una banale faccenda di sottopotere, ma la buonuscita da 7,3 milioni che Giuseppina Di Foggia, l’amministratrice delegata in uscita di Terna, pretende pur essendo stata appena indicata alla presidenza dell’Eni sta mandando in fibrillazione il - facebook.com facebook I 7,3 milioni di euro che Terna dovrebbe versare a Giuseppina Di Foggia sono indecenti, in un momento in cui gli stipendi degli italiani sono fermi al palo, le famiglie non arrivano a fine mese, gli automobilisti fanno fatica a fare il pieno, il ceto medio è in difficolt x.com