Terna Di Foggia firma le dimissioni Niente sette milioni di buonuscita La rinuncia subordinata alla nomina in Eni
Giuseppina Di Foggia ha annunciato le sue dimissioni da Terna, con una data di uscita prevista per il 5 maggio 2026. La decisione è collegata alla sua futura nomina come presidente di Eni e comporta la rinuncia a una buonuscita di oltre sette milioni di euro. La scelta di lasciare l’azienda avviene in modo consensuale e subordinata all’incarico presso Eni.
Fine dei giochi: Giuseppina Di Foggia lascerà Terna il 5 maggio 2026 nell’ambito di un’uscita consensuale legata alla sua nomina alla presidenza di Eni, senza una buonuscita da oltre 7 milioni di euro. La manager ha firmato oggi le dimissioni e già nei giorni scorsi aveva detto di aver rinunciato alla somma, ricevendo invece un trattamento di fine mandato di circa 109 mila euro, oltre a bonus e incentivi già maturati. La cifra dei 7 milioni aveva sollevato perplessità sui media e ambienti politici. Perché erano stati accantonati 7 milioni di euro. Nell’accordo con Di Foggia, riferisce Terna in una nota, è stata altresì prevista, subordinatamente alla nomina a Presidente Eni, la rinuncia all’indennità integrativa di fine rapporto.🔗 Leggi su Open.online
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