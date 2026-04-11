Milano lite tra rider e coltellate | pakistano arrestato per tentato omicidio

A Milano, un uomo di 29 anni di origine pakistana è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo una lite tra rider che si è conclusa con coltellate. L’uomo, irregolare sul territorio, è stato fermato dalle forze dell’ordine. La scena si è svolta in una zona centrale della città, ma i dettagli esatti dell’incidente non sono stati resi noti.

E’ accaduto ieri sera a Milano, dove un uomo di 29 anni di origine pakistana, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto intorno alle 21. Gli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili, transitando in piazza Oberdan hanno notato i due rider litigare tra loro e in forte stato di agitazione. Uno dei due, un cittadino afghano di 28 anni, visti gli agenti ha chiesto aiuto mostrando loro alcune ferite e indicando il 29enne pakistano, che stringeva in mano un coltello. I poliziotti hanno immediatamente allertato i soccorsi e messo in sicurezza la zona, bloccando il presunto aggressore che, nel frattempo, aveva lasciato l’arma all’interno del portavivande della sua bicicletta.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, lite tra rider e coltellate: pakistano arrestato per tentato omicidio Leggi anche: Milano, lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate: 29enne arrestato per tentato omicidio Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile.