Questa mattina a Pisa è finito in manette un uomo di 30 anni, accusato di aver assaltato un mini-market nel centro città. L’uomo, un cittadino straniero, avrebbe minacciato i clienti con un coltello e colpito il negozio durante la rapina. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno scoperto che l’uomo era già in carcere, ma si trovava in libertà provvisoria, e ora dovrà rispondere anche di questo. La rapina è avvenuta senza pause, e i passi successivi puntano a chiarire come abbia potuto torn

Eseguito un arresto per rapina a mano armata nel centro di Pisa. Un cittadino straniero di 30 anni è stato fermato dopo aver minacciato un giovane con un coltello e avergli sottratto il telefono cellulare. L’uomo era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa il giorno precedente, in seguito a una serie di rapine ai danni di mini-market del centro. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato intorno alle ore 04:00 quando una segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 30enne fermato a Pisa per rapina a mano armata, agenti scoprono che doveva già trovarsi in carcere

Una rapina a mano armata si è verificata in una pasticceria di Arzano, causando sconcerto tra i residenti.

