AGI - Momenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via i fascisti dal corteo". Le bandiere sono state strappate e c'è stato un acceso diverbio tra alcuni manifestanti con la polizia intervenuta per separarli. "Siete dei nazisti" l'accusa di alcuni partecipanti al corteo ufficiale, mentre i pro Ucraina si allontanano cantando " Bella Ciao ". Hallissey in ospedale, "Inammissibile violenza". "È inammissibile che in una giornata come questa gruppi violenti si approprino della piazza e decidano chi può farne parte o meno". Lo ha detto ad AGI Matteo Hallissey, presidente di Più' Europa e di Radicali Italiani, aggredito questa mattina in Piazza di Porta San Paolo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tensioni e scontri a Roma nella festa della Liberazione

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