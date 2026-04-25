25 aprile Mattarella e Meloni all' Altare della Patria | una corona d' alloro per l' 81° anniversario della Liberazione Tensioni a Roma

Il 25 aprile, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio hanno partecipato alle cerimonie all'Altare della Patria a Roma per l'81° anniversario della Liberazione. Il capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro al milite ignoto e ai caduti, mentre si sono registrate tensioni tra le autorità presenti. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuete modalità, con la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni.

Il presidente della Repubblica ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Il Capo dello Stato era accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti delle camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Alla cerimonia erano presenti anche i vertici dell'Esercito e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Tensione a Roma per manifestanti con bandiere ucraine Attimi di tensione alla manifestazione indetta dell’Anpi a Roma per il 25 aprile. Tutto è nato vicino a Porta San Paolo quando, poco prima delle 11, un gruppo di circa dieci manifestanti ha raggiunto i pressi della Piramide Cestia con bandiere ucraine.🔗 Leggi su Feedpress.me

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25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria. Cerimonie e cortei nelle città italiane

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