Tensioni al corteo per il 25 aprile a Roma Hallissey di +Europa aggredito da militanti di Cambiare Rotta

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, Matteo Hallissey di +Europa è stato coinvolto in un episodio di aggressione da parte di alcuni militanti di Cambiare Rotta. Secondo quanto riferito, l’episodio è avvenuto mentre Hallissey stava portando la bandiera dell’Ucraina. La situazione ha generato tensioni tra i partecipanti alla manifestazione, con alcuni presenti che hanno assistito alla scena. La polizia ha preso contatti con i coinvolti per chiarire quanto accaduto.

Durante il corteo per la Festa della Liberazione del 25 aprile, a Roma, sono scoppiate delle tensioni. A documentarle sono stati Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali, Ivan Grieco di Pulp Podcast e il segretario del partito Filippo Blengino. Secondo la loro versione, alcuni attivisti di Cambiare Rotta li avrebbero accerchiati, minacciati e aggrediti con lo spray al peperoncino e poi strappato la bandiera dell’Ucraina con cui hanno scelto di partecipare alla manifestazione. Il commento di Carlo Calenda: “Fascisti rossi“. Tensioni al corteo del 25 aprile, la denuncia di +Europa Matteo Hallissey e gli altri militanti di +Europa...🔗 Leggi su Virgilio.it

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