Tensioni al corteo del 25 aprile il video dell' aggressione ai Radicali

Durante il corteo del 25 aprile, alcuni partecipanti hanno iniziato a cantare lo slogan “fuori i fascisti” poco dopo la partenza da Porta San Paolo. Nel video diffuso, si vede un gruppo di persone che si avvicina ai Radicali, mentre altri presenti assistono alla scena. La situazione si è surriscaldata, con alcuni partecipanti che hanno aggredito i membri del gruppo Radicali.

Un gruppo di partecipanti al corteo del 25 aprile, appena partito da Porta San Paolo, inizia a cantare “fuori i fascisti”. Contemporaneamente, alcuni si avvicinano alla delegazione dei Radicali Italiani e +Europa mirando alla bandiera dell'Ucraina, sventolata insieme a quella della Palestina.🔗 Leggi su Romatoday.it

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