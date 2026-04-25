Durante la manifestazione del 25 aprile a Roma, alcuni partecipanti sono stati aggrediti da individui con bandiere rosse. Sono stati picchiati e hanno ricevuto spray al peperoncino. L'episodio si è verificato mentre i manifestanti si trovavano nel corteo, senza che si siano registrate altre azioni di rilievo. La polizia era presente sul posto ma non è intervenuta immediatamente.

Oggi, durante la nostra partecipazione alla manifestazione del 25 aprile a Roma, siamo stati aggrediti da fascisti con le bandiere rosse: ci hanno picchiati e ci hanno spruzzato addosso spray al peperoncino. Il nostro presidente, Matteo Hallissey, in questo momento è in ambulanza, soccorso dal personale del 118. Insieme a militanti radicali e a Ivan Grieco, siamo stati poi allontanati dal corteo solo perché avevamo con noi bandiere ucraine e di altri popoli oppressi. Un gesto vergognoso contro chi, da sempre, partecipa alle lotte antifasciste. Esigiamo una netta presa di distanza da parte dell'Anpi: il diritto di manifestare alla Festa della Liberazione appartiene a tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 aprile: Radicali, 'picchiati durante il corteo a Roma per bandiere Ucraina'

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