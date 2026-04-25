Bandiere dell’Ucraina allontanate dal corteo del 25 aprile | VIDEO

A Bologna, nel giorno della Festa della Liberazione, si è svolto un corteo che ha visto la partecipazione di cittadini e associazioni. Durante l’evento, alcune bandiere dell’Ucraina sono state rimosse dal percorso. La giornata si è svolta sotto il sole caldo e con un’atmosfera di festa, come accade in molte città italiane in questa occasione. Le immagini del corteo sono state riprese e condivise sui social.

È una giornata calda e di festa a Bologna. La città, come nel resto d’Italia, festeggia la Festa della Liberazione dall’occupazione nazista e fascista. Non sono però mancati alcuni attriti di carattere politico.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLa manifestazione, infatti, ha assunto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Corteo 25 aprile, Matteo Hallissey aggredito: "Spray urticante negli occhi perché avevamo bandiere dell'Ucraina"Il presidente di +Europa e dei Radicali Italiani, Matteo Hallissey, è stato aggredito durante il corteo per il 25 aprile a Roma. 25 aprile, +Europa: “Aggrediti a corteo a Roma per bandiere Ucraina”“Stamattina una delegazione di +Europa guidata dalla vicesegretaria Antonella Soldo e dalla tesoriera Carla Taibi ha partecipato alla manifestazione... Contenuti e approfondimenti 25 aprile, anziano con la bandiera dell'Ucraina allontanato dalla manifestazione a BolognaUn anziano con la bandiera dell'Ucraina e quella dell'Unione Europea è stato allotanato dalla manifestazione del 25 aprile a Bologna. La scena è stata ripresa in ... leggo.it 25 aprile a Roma, tensioni al corteo Anpi: contestate le bandiere ucraine, scontri con militanti di +Europa e RadicaliLa polizia sarebbe stata costretta a intervenire dopo l'uso di spray urticante. Calenda: Piazze governate da fascisti putiniani ... today.it