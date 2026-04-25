Tre giocatori italiani scenderanno in campo oggi nel torneo di Madrid. Tra questi, Jasmine Paolini è l’unica ancora in gara nel tabellone femminile e affronterà l’americana Hailey Baptiste con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale. Esordiranno anche due altri tennisti maschili, mentre i loro match sono programmati nel corso della giornata. La competizione prosegue con diverse sfide in programma sui campi della capitale spagnola.

Saranno tre i tennisti azzurri che scenderanno in campo in questa giornata a Madrid. Nel tabellone femminile è rimasta solo Jasmine Paolini e la tennista toscana va a caccia di un posto negli ottavi di finale, sfidando l’americana Hailey Baptiste. Un match sicuramente insidioso, ma anche un test importante per vedere se Jasmine ha messo davvero da parte le incertezze delle ultime settimane, che si sono anche viste durante il match vinto all’esordio contro la tedesca Siegemund. Dopo Sinner e Musetti, ci sono poi altri due italiani che cercano di timbrare l’esordio nel torneo con una vittoria. Flavio Cobolli è atteso dalla sfida con l’argentino Camilo Ugo Carabelli, con il romano che è assolutamente favorito, ma che dovrà comunque stare molto attento all’argentino, che può anche esaltarsi nella battaglia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Paolini a caccia degli ottavi a Madrid. Esordio per Cobolli e Darderi

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