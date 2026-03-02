tennis dopo cobolli anche darderi solleva un trofeo

Nel fine settimana il tennis italiano ha vissuto momenti di successo con Luciano Darderi che ha vinto il torneo ATP 250 di Santiago del Cile, battendo in finale il tedesco Yannick Hanfmann sulla terra rossa. Dopo la vittoria di Cobolli, anche Darderi ha sollevato un trofeo, portando a casa il titolo del Chile Open.

Weekend da sogno per il tennis italiano. Luciano Darderi trionfa sulla terra rossa cilena. L’azzurro ha superato il tedesco Yannick Hanfmann conquistando il titolo dell’Atp 250 di Santiago del Cile, il Chile Open. Il tennista italiano, numero 21 del ranking mondiale, si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 7-5 al termine di una finale combattuta, risolta nei momenti decisivi da maggiore solidità e precisione nei punti chiave. Con questo successo, Luciano Darderi diventa il giocatore con più titoli Atp conquistati sulla terra battuta dall’inizio del 2024, superando di una lunghezza Carlos Alcaraz. Non solo trofei: Darderi è anche il secondo giocatore per numero di partite vinte dall’inizio del 2024, con 48 successi complessivi, uno in meno rispetto all’argentino Francisco Cerúndolo, che guida questa speciale classifica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

