Flavio Cobolli si è qualificato per la finale del torneo ATP 500 di Acapulco dopo aver battuto in semifinale il serbo Miomir Kecmanovic in tre set, con un punteggio di 7-6, 3-6 e 6-4, in un match durato due ore e 26 minuti. Nel torneo di Merida, la giocatrice Paolini e il tennista Darderi sono arrivati alle semifinali.

Flavio Cobolli accede alla finale del torneo Atp 500 di Acapulco. L’azzurro ha sconfitto, in semifinale, il serbo Miomir Kecmanovic in tre set, con un punteggio di 7-6 (5), 3-6, 6-4 in due ore e 26 minuti di gioco. In finale Cobolli affronterà il vincente del match tra gli statunitensi Frances Tiafoe e Brandon Nakashima. Semifinali per Darderi e Paolini Luciano Darderi è in semifinale al torneo Atp 250 di Santiago del Cile. Nei quarti ha sconfitto in tre set Andrea Pellegrino in due ore e 1 minuto. Il punteggio finale è stato 6-3, 3-6, 6-2. Semifinale anche per Jasmine Paolini nel torneo Wta 500 di Merida, in Messico. Ai quarti l'azzurra ha sconfitto in tre set la britannica Katie Boulter. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tennis, Cobolli in finale ad Acapulco. Semifinali per la Paolini e Darderi a Merida e Santiago

Leggi anche: Tennis, volano gli Azzurri in semifinale: Cobolli brilla ad Acapulco e Paolini entusiasta a Merida

Cobolli in semifinale ad Acapulco, out Bellucci. A Santiago derby Darderi-PellegrinoDopo un inizio di stagione un po' complicato Flavio Cobolli sta iniziando a carburare, eccome.

Contenuti utili per approfondire Tennis.

Temi più discussi: Cobolli in finale all'Atp Acapulco: Kecmanovic battuto in tre set; LIVE Cobolli-Korda, 6-7, 1-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano gioca un ottimo tennis e si afferma sull’azzurro in due set; Cobolli piega Wong: è in semifinale a Delray Beach: Potrei farmi un tatuaggio dedicato alla Florida; Tennis, Cobolli raggiunge i quarti di finale ad Acapulco.

Flavio Cobolli vola in finale ad Acapulco. Jasmine Paolini è in semifinale a MeridaFlavio Cobolli ha conquistato la finale del torneo Atp 500 di Acapulco. Il tennista romano è venuto a capo di una partita molto complicata con il serbo Miomir Kecmanovic e si è imposto 7-6 3-6 6-4 in ... tennisworlditalia.com

Che balzo di Flavio Cobolli nella classifica ATP! E può attaccare la top15 nella finale ad Acapulco…Flavio Cobolli ha più di un motivo per essere soddisfatto di quanto sta facendo ad Acapulco. Sul cemento messicano, il tennista romano ha conquistato la ... oasport.it

Ubitennis - Ubitennis added a new photo. - facebook.com facebook

Tennis: Cobolli batte Kecmanovic e vola in finale ad Acapulco x.com