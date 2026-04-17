Il tennista spagnolo di 20 anni ha raggiunto la 89ª posizione nel ranking ATP, migliorando notevolmente la sua posizione dopo la partecipazione a Miami. La sua scalata nel ranking mondiale arriva in seguito a una prestazione significativa nel torneo statunitense, che ha contribuito a far salire il suo punteggio e a consolidare la sua presenza tra i migliori. La crescita del giocatore si inserisce in un momento di particolare attenzione nel circuito maschile.

Il ventenne spagnolo Jodar ha scalato le classifiche mondiali raggiungendo l’89ª posizione nel ranking ATP, segnando un traguardo fondamentale dopo la sua recente prestazione a Miami. Il giovane nato nel 2006 ha trasformato una formazione accademica negli Stati Uniti in un trampolino di lancio per il circuito professionistico, distaccandosi dai canoni tradizionali del tennis della sua nazione. Dalle corti della Virginia al vertice dei professionisti. Il percorso di Jodar non segue la linea retta tipica degli atleti spagnoli cresciuti sulla terra battuta. L’iberico ha scelto una deviazione significativa verso il sistema universitario americano, frequentando la University of Virginia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis: il fenomeno Jodar vola nel ranking dopo il salto in USA

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