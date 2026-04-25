Tennis esordio vittorioso di Cobolli a Madrid su Carabelli

Nel torneo di Madrid, Flavio Cobolli ha ottenuto una vittoria all’esordio contro Camilo Ugo Carabelli, dopo una partita combattuta. Il tennista romano, attualmente al numero 13 nel ranking grazie alla finale di Monaco di Baviera della settimana precedente, ha vinto il match in rimonta. La sfida si è conclusa con Cobolli che ha superato l’avversario in tre set, dimostrando carattere e determinazione.

Roma, 25 apr. (askanews) – Flavio Cobolli esordisce con un successo sofferto al Madrid Open. Il romano, 13 del ranking dopo la finale della scorsa settimana a Monaco di Baviera, si è liberato in rimonta dell’argentino Camilo Ugo Carabelli, n. 57 del mondo. 6-7, 6-1, 6-4 i parziali per Cobolli, che dopo un avvio nervoso, ha alzato il livello dal secondo set in avanti, facendo valere la sua caratura dopo quasi due ore e 30? di gioco. Il romano, per la terza volta alla Caja Magica, eguaglia il suo miglior risultato sulla terra spagnola: lunedì affronterà da favorito il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, n°96 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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