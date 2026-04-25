LIVE Cobolli-Carabelli ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Blockx si afferma su Nakashima A breve tocca all’azzurro

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la giornata di oggi all’ATP Madrid 2026, si sono disputati diversi incontri. Nel primo match, Blockx ha battuto l’americano in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. A breve sarà il turno di un tennista italiano, che si prepara a scendere in campo. La partita tra Blockx e Nakashima si è conclusa con la vittoria del primo in rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 Blockx si afferma in tre set sull’americano. Il risultato finale è di 3-6 6-3 6-4. A breve Cobolli-Carabelli. Rimanete sintonizzati! 15:53 Sarà terzo set tra Nakashima e Blockx. Il belga vince il secondo parziale per 6-3. 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Finito questo incontro scenderà in campo Cobolli opposto a Carabelli. 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Ora tocca a Nakashima-Blockx. In seguito sarà la volta di Cobolli-Carabelli. 12:53 Buongiorno amici di OA Sport. È da poco terminato il match tra Bondar e Samson. Tra poco in campo Damm-Mensik. A seguire Nakashima-Blockx, poi toccherà a Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it

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