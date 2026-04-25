LIVE Cobolli-Carabelli ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Blockx si afferma su Nakashima A breve tocca all’azzurro

Durante la giornata di oggi all’ATP Madrid 2026, si sono disputati diversi incontri. Nel primo match, Blockx ha battuto l’americano in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. A breve sarà il turno di un tennista italiano, che si prepara a scendere in campo. La partita tra Blockx e Nakashima si è conclusa con la vittoria del primo in rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 Blockx si afferma in tre set sull’americano. Il risultato finale è di 3-6 6-3 6-4. A breve Cobolli-Carabelli. Rimanete sintonizzati! 15:53 Sarà terzo set tra Nakashima e Blockx. Il belga vince il secondo parziale per 6-3. 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Finito questo incontro scenderà in campo Cobolli opposto a Carabelli. 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Ora tocca a Nakashima-Blockx. In seguito sarà la volta di Cobolli-Carabelli. 12:53 Buongiorno amici di OA Sport. È da poco terminato il match tra Bondar e Samson. Tra poco in campo Damm-Mensik. A seguire Nakashima-Blockx, poi toccherà a Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Blockx si afferma su Nakashima. A breve tocca all’azzurro Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima vince il primo parziale su Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Ora Nakashima-Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentino; Sabato Cobolli e Darderi debuttano a Madrid: le curiosità; Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano. LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima e Blockx vanno al terzo. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L'americano si aggiudica il primo set per 6-3. Finito questo incontro scenderà in campo Cobolli opposto a ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com