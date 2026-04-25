Teheran Araghchi non vedrà la controparte americana a Islamabad

Il ministro degli Esteri iraniano non avrà incontri con funzionari statunitensi durante la visita a Islamabad. La comunicazione ufficiale arriva dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, che ha precisato che le osservazioni dell'Iran saranno trasmesse al Pakistan senza incontri diretti con rappresentanti degli Stati Uniti. Nessun altro dettaglio sulle modalità di comunicazione è stato fornito.

Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi non terrà alcun incontro con funzionari statunitensi a Islamabad e le osservazioni dell'Iran saranno comunicate al Pakistan, ha dichiarato Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano. Baqaei ha scritto sul suo profilo ufficiale: "Non è previsto alcun incontro tra Iran e Stati Uniti. Le osservazioni dell'Iran saranno comunicate al Pakistan". Per Axios invece un incontro dei mediatori Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, con Araghchi potrebbe avere luogo lunedì a Islamabad, dopo che i due inviati Usa avranno tenuto colloqui bilaterali separati con i mediatori pakistani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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