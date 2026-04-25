Ted Hope la fusione Paramount – Wb distruggerà il nostro cinema

Giovedì si sono registrati nuovi sviluppi nella fusione tra le divisioni di ParamountSkydance e Warner BrosDiscovery. Le aziende coinvolte hanno avanzato con le procedure necessarie, portando a un'ulteriore fase del procedimento. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni professionisti del settore cinematografico, che hanno espresso preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze di questa unione.

La fusione tra ParamountSkydance e WarnerBrosDiscovery ha fatto un passo avanti giovedì, quando gli azionisti del gruppo WBD hanno accettato l’offerta d’acquisto sul tavolo – per un totale di 110 miliardi di dollari. Sul tema, abbiamo intervistato uno degli ideatori della lettera aperta contro questa operazione, lanciata due settimana fa. Produttore indipendente storico (ha cofondato l’etichetta newyorkese The Good Machine e lavorato, tra gli altri, con Todd Haynes, Todd Solondz, Ang Lee, Sean Durkin), fra il 2015 e il 2020 Ted Hope è stato il capo della produzione di Amazon Studios, dove la sua scuderia di autori includeva Farhadi, Kenneth Lonergan, Mike Leigh, Jarmusch, Guadagnino.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ted Hope, «la fusione Paramount – Wb distruggerà il nostro cinema» Notizie correlate James Gunn lascerà i DC Studios dopo la fusione tra Warner e Paramount?La notizia del possibile accordo con Paramount che ingloberebbe l'intera struttura e le proprietà della Warner Bros. Leggi anche: Warner Bros. Discovery abbandona Netflix: fusione con Paramount Una raccolta di contenuti Si parla di: Ted Hope, la fusione Paramount – Wb distruggerà il nostro cinema; Polymarket, alla guerra come al casinò.