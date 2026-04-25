Tecno-eugenetica contro eguaglianza umana

Recentemente si è acceso uno scontro tra figure politiche statunitensi e il Vaticano che si è concentrato su una questione più ampia della guerra. La discussione riguarda anche il concetto di uguaglianza umana e si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge anche tematiche di natura etica e tecnologica. La disputa si svolge attraverso dichiarazioni pubbliche e interventi ufficiali di vari rappresentanti.

America oggi Lo scontro tra Trump, J.D. Vance e il Vaticano si è acceso attorno alla guerra, ma coinvolge un terreno ancora più profondo: l’idea stessa di uguaglianza umana America oggi Lo scontro tra Trump, J.D. Vance e il Vaticano si è acceso attorno alla guerra, ma coinvolge un terreno ancora più profondo: l’idea stessa di uguaglianza umana Lo scontro tra Trump, J.D. Vance e il Vaticano si è acceso attorno alla guerra, ma coinvolge un terreno ancora più profondo: l’idea stessa di uguaglianza umana. Nel nucleo del cristianesimo sopravvive infatti una promessa radicale, spesso tradita nella storia delle Chiese ma irriducibile: ogni persona possiede la stessa dignità.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tecno-eugenetica contro eguaglianza umana Notizie correlate Leggi anche: Prova orale dei concorsi docenti “umana, troppo umana”. Lettera Leggi anche: «Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana»