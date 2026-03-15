Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana
L’Angelicum ha diffuso un comunicato in cui smentisce categoricamente il presunto evento con Peter Thiel alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, affermando che l’evento non si svolgerà presso la struttura e che non rientra nelle proprie attività. La notizia si riferisce a una manifestazione annunciata in precedenza e riguarda un’iniziativa che, secondo l’università, non è stata organizzata o autorizzata dal proprio istituto.
L’Angelicum ha smentito, con un secco comunicato. Il «presunto evento» con Peter Thiel alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino «non si svolgerà presso l’Angelicum e non rientra in alcuna nostra iniziativa istituzionale». Segue la smentita della sede romana della Catholic University of America, indicata dopo l’Angelicum come sede delle lezioni sull’anticristo. A “rivendicare” l’organizzazione dell’evento è invece un gruppo bresciano, l’Associazione culturale Vincenzo Gioberti, che già aveva ospitato il generale Vannacci, e che sul suo sito scrive: «La nostra Associazione indaga anche esperienze e modelli politici premoderni, che siano quelli dei Comuni lombardi, della Repubblica Serenissima o dell’Impero degli Asburgo, perché riconosce la profonda verità evangelica che “il vecchio è migliore”». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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