A Empoli il quarto appuntamento con Domeniche in Salotto | al Teatro il Momento protagoniste le musiche di Verdi e Puccini
A Empoli si tiene il quarto evento di “Domeniche in Salotto”, intitolato “Aperitivi in concerto”, al Teatro il Momento. Sul palco si esibiscono le musiche di Verdi e Puccini, con la collaborazione tra l’Associazione Culturale Il Contrappunto e l’Associazione Culturale Mosaico. La serata vede la partecipazione di entrambe le associazioni nel contesto di un galà lirico.
Un sodalizio che si rinnova. Il quarto appuntamento di “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, chiamerà sul palco l’Associazione Culturale Il Contrappunto con l’Associazione Culturale Mosaico per il Galà Lirico. Dopo il successo del Concerto di Capodanno, le due realtà culturali empolesi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
“Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto”, sette appuntamenti al Teatro Il Momento di EmpoliLa terza edizione cresce e si rinnova: sette appuntamenti, due in più rispetto allo scorso anno, tutti di domenica pomeriggio con inizio alle 16.
“Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto”: secondo appuntamento con le “Riletture” di Giovanni Ferrauto a EmpoliProsegue la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del...
Contenuti utili per approfondire Empoli.
Temi più discussi: Quarto appuntamento del teatro in vernacolo ShalominScena a Empoli; Moncalieri si arrende nel finale con Empoli; Domani a Empoli. Occhio a Shpendi; Empoli-Cesena, Shpendi contro Shpendi.
'Dal sangue versato al sangue donato': a Empoli la teca con i resti dell'auto di scorta di Giovanni FalconeL'associazione Donatorinati, formata dai donatori e dai volontari del personale della Polizia di Stato, porta a Empoli il progetto 'Dal sangue versato al ... gonews.it
Quarto appuntamento del teatro in vernacolo ShalominScena a EmpoliAlle ore 16:30, la Compagnia teatrale di Marcignana presenterà 'Quel certo non so che', uno spettacolo in tre atti con una regia di gruppo. gonews.it
| INTERVIEW Le parole di Nicolas Haas al termine di #EmpoliCesena su #EmpoliFootballChannel - facebook.com facebook
TR 19037 (EMPOLI-SIENA) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in partenza alle ore 10:08 con le stesse fermate del treno. #treni x.com