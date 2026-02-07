Task force degli uffici comunali | consegnate 10mila bollette per la tassa sui rifiuti

A Casal di Principe, gli uffici comunali hanno consegnato 10mila bollette della tassa sui rifiuti. La task force creata dall’amministrazione ha intensificato i controlli e la consegna delle bollette, cercando di recuperare più rapidamente i tributi arretrati. La misura mira anche a migliorare l’efficienza nella gestione delle pratiche e a fare chiarezza sui pagamenti dei cittadini. La situazione si sta sbloccando, e le consegne continuano senza sosta.

Decisa accelerazione sul fronte del recupero dei tributi e dell’efficienza amministrativa a Casal di Principe. L’amministrazione comunale ha portato a termine una vasta operazione di notifica che ha interessato migliaia di nuclei familiari, con la consegna capillare delle bollette Tari 2025 e lo.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Casal di Principe Task Force L’emergenza sicurezza sui bus. Task-force in difesa degli autisti "Troppe strade invase dai rifiuti. Unitevi alla nostra task force" L’appello di una task force invita i cittadini a intervenire per pulire le strade invase dai rifiuti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Casal di Principe Task Force Argomenti discussi: Una task force interistituzionale per la vigilanza sui locali ed esercizi pubblici; Revisioni: in arrivo una task force per supportare gli uffici in carenza di personale; Napoli–Fiorentina: task force della Polizia Locale. Controlli per sosta selvaggia e abusivismo; Task Force sulla sicurezza dei pubblici esercizi. Puglia, Decaro insedia la task force per l’edilizia sanitariaBARI (ITALPRESS) – La Presidenza della Regione Puglia ha disposto l’attivazione di una task force per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle Case di Comunità prev ... msn.com Nasce una task force per ridurre i consumi in uffici e spazi pubbliciUna task force per puntare a un risparmio sui consumi energetici del Comune di Sannazzaro. L’ha nominata il sindaco Roberto Zucca avvalendosi delle competenze di tecnici, dei vari servizi comunali e ... laprovinciapavese.gelocal.it Insediata la task force per l’edilizia sanitaria La Presidenza della Regione Puglia ha disposto l’attivazione di una task force per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle Case di Comunità previste nell’ambito del PNRR. La tas facebook Pini Fori Imperiali, continua il lavoro della task force In corso le attività per la messa in sicurezza degli alberi e per la riapertura di via dei Fori Imperiali, ancora chiusa al traffico pedonale e veicolare per motivi di sicurezza. I dettagli ow.ly/7HJg50Y9U3u x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.