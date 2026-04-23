Nuovo regolamento Tari | agevolazioni per impianti sportivi comunali e istituzioni religiose

Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato un nuovo regolamento per la Tari, che prevede agevolazioni specifiche per alcuni soggetti. In particolare, sono state introdotte esenzioni e riduzioni per gli impianti sportivi comunali e le strutture di proprietà delle istituzioni religiose. La nuova normativa riguarda anche altri immobili di proprietà pubblica, con l’obiettivo di alleggerire il peso fiscale su queste categorie.

FRANCAVILLA FONTANA - Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), che introduce importanti novità in materia per gli impianti sportivi di proprietà comunale, i luoghi di culto e gli immobili di proprietà delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Assemblee d'istituto, firmato il protocollo d'intesa per l’utilizzo di impianti sportivi comunaliL'accordo, che durerà fino all’anno didattico 2027/28, riguarda la concessione di due strutture previa verifica della loro disponibilità Si tratta... L’ASD Durazzano Calcio partecipa all’avviso pubblico per la gestione degli impianti sportivi comunaliTempo di lettura: 2 minuti L’ ASD Durazzano Calcio comunica che nella mattina di ieri il presidente, Ionut Stefan Di Nuzzo, ha preso parte presso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: TARI 2026, agevolazioni per 74 mila contribuenti a Palermo. L’assessore Alaimo: Agevolazioni per i cittadini in condizioni di disagio e chi conferisce i rifiuti in maniera corretta – Città di Palermo; Monte Porzio – Approvato regolamento TARI: nessun aumento e azzerata la tassa per le nuove attività in centro; I bilanci delle partecipate ai raggi X: Criticità sui conti e perplessità per l'affidamento ai privati del servizio di diserbo; Firenze, approvato il decalogo 2026 sul turismo 'più sostenibile in una città vivibile'. Francavilla Fontana, nuovo Regolamento TARI: agevolazioni per impianti sportivi comunali e istituzioni religioseIl Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che introduce importanti novità in materia per gli impianti sportivi di ... brindisilibera.it Monte Porzio – Approvato regolamento TARI: nessun aumento e azzerata la tassa per le nuove attività in centroIl Consiglio comunale di Monte Porzio Catone ha approvato ieri il nuovo regolamento TARI introducendo una misura pensata per sostenere concretamente ... castellinotizie.it Riccione. Comitati d’area, la sindaca annuncia il nuovo regolamento: “Trasparenza, rappresentanza equilibrata e coerenza con gli hub urbani” - facebook.com facebook Il nuovo decreto sicurezza stringe ulteriormente le maglie nel contrasto all’immigrazione clandestina. Il provvedimento prevede che chi viola un secondo ordine di espulsione viene subito trattenuto nei centri per i rimpatri o espulso, senza necessità di adottare x.com