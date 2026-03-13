leonardo nuovo piano industriale crescono gli ordini e le assunzioni

Leonardo ha annunciato il nuovo piano industriale, con un aumento degli ordini e delle assunzioni. La Toscana viene indicata come area chiave per lo sviluppo dell’azienda. I risultati 2025, presentati ieri, mostrano dati positivi sia dal punto di vista commerciale che finanziario. L’azienda ha condiviso i numeri relativi alle performance recenti e alle strategie future.

Toscana nodo centrale dello sviluppo di Leonardo. L’azienda ha presentato ieri i risultati 2025 con numeri positivi sia a livello commerciale che finanziario. Le migliori performance sono state registrate in particolare nei settori, dall’elettronica allo spazio, dalla cyber & security agli elicotteri, che rappresentano il cuore dLell’attività toscana con veri e propri centri di eccellenza internazionale, da Campi Bisenzio a Pisa, fino a Montevarchi e Abbadia San Salvatore. Dagli elicotteri, con nuove consegne e nuovi ordini in tutto il mondo, allo spazio, elettronica e cyber & security, i settori hanno registrato un miglioramento di tutti i principali indicatori con ordini, volumi e redditività in forte crescita: un margine operativo lordo +63,3% e redditività delle vendite che è andato in doppia cifra (10%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

