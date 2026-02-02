ADOC Taranto | Inaccettabile far pagare la sosta ai disabili e ai residenti Taranto merita equità e rispetto

Taranto, 10 ottobre 2023 – L’ADOC Taranto punta il dito contro le nuove regole di sosta stabilite da Kyma Mobilità. Il presidente Domenico Votano dice che è inaccettabile far pagare i disabili e i residenti per parcheggiare nel centro della città. Ora, anche chi ha il contrassegno può essere multato, e i residenti di alcune zone devono pagare fino a 75 euro al mese per un abbonamento che prima era gratuito. La protesta è forte, e l’associazione chiede che si torni a rispettare i diritti di chi

L'ADOC Taranto, per voce del suo presidente Domenico Votano, denuncia con forza le nuove regole introdotte da Kyma Mobilità sulla sosta cittadina, che prevedono il pagamento dei parcheggi anche per i titolari di contrassegno disabili in alcune aree della città e per i residenti delle zone D, E, F e G, costretti a versare fino a 75 euro al mese per un abbonamento che un tempo era gratuito. "È inaccettabile – dichiara Votano – che a Taranto, nel 2026, chi vive una condizione di disabilità debba preoccuparsi non solo delle barriere architettoniche, ma anche di quelle economiche.

