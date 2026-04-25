Tampona l’auto ferma motociclista trasportato in elicottero all’ospedale

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, a Bobbio, un incidente tra un’auto ferma e una motocicletta ha coinvolto i due mezzi. La motocicletta è stata tamponata e il motociclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della scena.

Un motociclista è stato trasporto in elisoccorso all’ospedale di Piacenza dopo un incidente stradale avvenuto a Bobbio, nel pomeriggio di sabato 25 aprile. L’uomo, un 51enne genovese, avrebbe tamponato, violentemente, lungo la Statale 45, un’auto ferma al semaforo. L’uomo ha riportato lesioni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Violenta botta fra auto e moto, giovanissimo centauro 'vola' sull'asfalto: trasportato in elicottero all'ospedale Sbanda con la moto e finisce a terra, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di TerniL’incidente lungo la strada Flaminia nei pressi di Otricoli, l’uomo ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un altro centauro: la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente a Ciriè: auto tampona vettura dei carabinieri, viene sequestrata dopo l'alcoltest; CIRIE' - Ubriaca al volante tampona i carabinieri fermi al passaggio pedonale; In moto tampona auto e viene sbalzato contro altri veicoli | 20enne in gravi condizioni. Incidente a Ciriè: auto tampona vettura dei carabinieri, viene sequestata dopo l'alcoltestUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile 2026 in via Lanzo (la strada provinciale 2) a Cirié. Un'autovettura ha tamponato un mezzo dei carabinieri che si era fermato in ... torinotoday.it Tamponò un'auto e fuggì: assolto il 76enne, alla guida c'era il figlioL'incidente risale all'ottobre 2022: l’anziano si era preso la colpa. Atti trasmessi in Procura per aprire un nuovo fascicolo a carico del vero conducente ... laprovinciacr.it Incidente sulla tangenziale di Napoli, auto tampona camion: traffico in tilt - facebook.com facebook