Il Ministero dell'Economia ha deciso di prelevare 101,2 milioni di euro dalle risorse destinate alle opere del porto di Ancona. Questa decisione comporta un taglio ai fondi complessivi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture portuali della città, che rischia di compromettere alcuni interventi in corso o già pianificati. La cifra sottratta rappresenta una parte significativa del budget destinato a migliorare le strutture portuali.

? Cosa sapere Il Ministero dell'Economia preleva 101,2 milioni di euro dalle opere del porto di Ancona.. Il taglio mette a rischio 55 milioni per dragaggio e banchine del Molo Nord.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prelevato 101,2 milioni di euro destinati alle opere strategiche del porto di Ancona, colpendo con un trasferimento di fondi la città che detiene la quota più alta tra le quattro autorità portuali interessate dal provvedimento di Giancarlo Giorgetti. La decisione è emersa dopo la riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità del Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, durante la quale doveva essere approvato il rendiconto dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taglio ai fondi del Porto: Ancona rischia 55 milioni per le opere

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