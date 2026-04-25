Tadej Pogacar scalpita alla Liegi ma smuove le acque e guarda avanti | Una nuova corsa per me non vedo l’ora

Tadej Pogacar si prepara a partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi, in programma domenica 26 aprile sulle strade del Belgio. Il ciclista sloveno affronta questa corsa con grandi aspettative, dato che è tra i favoriti. La gara prevede undici salite impegnative, tra cui la celebre Redoute, considerata un punto cruciale della competizione. Pogacar ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova esperienza e di non vedere l’ora di mettersi alla prova.

Tadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico alla Liegi-Bastogne-Liegi, che si disputerà domenica 26 aprile sulle strade del Belgio: undici cote micidiali da affrontare, con la mitica Redoute che potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per il fuoriclasse sloveno. Dopo aver vinto Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre, il capitano della UAE Emirates insegue il terzo sigillo stagionale in una Classica Monumento, anche se il filotto non è più possibile, visto che due settimane fa si è dovuto accontentare della seconda piazza alla Parigi-Roubaix alle spalle del belga Wout van Aert. Il quattro volte vincitore del Tour de...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar scalpita alla Liegi, ma smuove le acque e guarda avanti: “Una nuova corsa per me, non vedo l’ora” Tadej Pogacar is already stretching his legs The world champion is right at the head of the bunch. Notizie correlate Pogacar tra Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e Giro di Romandia 2026: “Non vedo l'ora”. Il dramma di MunozRoma, 24 aprile 2026 - Il secondo posto alla Parigi-Roubaix 2026 alle spalle di Wout Van Aert ha spezzato diversi sogni, almeno per il momento: su... Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vingegaard avvisa Pogacar: Quest'anno tocca a me vincere il Tour, ma prima voglio prendermi il Giro. Tadej Pogacar scalpita alla Liegi, ma smuove le acque e guarda avanti: Una nuova corsa per me, non vedo l’oraTadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico alla Liegi-Bastogne-Liegi, che si disputerà domenica 26 aprile sulle strade del Belgio: ... oasport.it Tadej Pogacar non farà l’Amstel Gold Race: il motivo e le prossime gare in programmaTadej Pogacar non prenderà parte alla Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile. La decisione era già ... oasport.it