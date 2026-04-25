Tadej Pogacar scalpita alla Liegi ma smuove le acque e guarda avanti | Una nuova corsa per me non vedo l’ora
Tadej Pogacar si prepara a partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi, in programma domenica 26 aprile sulle strade del Belgio. Il ciclista sloveno affronta questa corsa con grandi aspettative, dato che è tra i favoriti. La gara prevede undici salite impegnative, tra cui la celebre Redoute, considerata un punto cruciale della competizione. Pogacar ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova esperienza e di non vedere l’ora di mettersi alla prova.
Tadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico alla Liegi-Bastogne-Liegi, che si disputerà domenica 26 aprile sulle strade del Belgio: undici cote micidiali da affrontare, con la mitica Redoute che potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per il fuoriclasse sloveno. Dopo aver vinto Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre, il capitano della UAE Emirates insegue il terzo sigillo stagionale in una Classica Monumento, anche se il filotto non è più possibile, visto che due settimane fa si è dovuto accontentare della seconda piazza alla Parigi-Roubaix alle spalle del belga Wout van Aert. Il quattro volte vincitore del Tour de...🔗 Leggi su Oasport.it
Tadej Pogacar is already stretching his legs The world champion is right at the head of the bunch.
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